Toulon - La Rochelle, le choc des grands d’Europe !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A peine qualifiés pour leurs finales européennes respectives, Toulonnais et Rochelais ont rendez-vous en prime time au Vélodrome ce samedi soir pour un affrontement qui fleure bon les phases finales. Ça va cogner très fort sur le Vieux Port !

Symbole de la fin de saison et des matches qui comptent, les Rochelais enchaînent les grands stades et les délocalisations. Après la marée jaune et noire du Matmut Atlantique en ½ finale de Champions Cup, les voici plongés dans le chaudron du Vélodrome pour affronter le plus gros outsider du Top 14. C’est ainsi, Toulon a la faculté de choisir ses matches à Marseille. Après Toulouse qui n’a plus mis les pieds à Mayol depuis belle lurette, La Rochelle, champion d’Europe en titre, a aussi droit au prestige d’une réception dans l’enceinte phocéenne. À voir s’il s’agit vraiment d’un cadeau.

La Rochelle aime le Vélodrome

Dans une ambiance chaude, le RCT aura la lourde tâche de faire chuter cette formation maritime qui reste sur 9 succès de rang, et semble bien lancé pour tenter un doublé historique. « Il ne faut pas baisser la cadence » annonce le capitaine rochelais Grégory Alldritt. Preuve que les hommes de Ronan O’Gara ont prévu de faire un joli coup en Provence pour confirmer leur qualification directe pour les demi-finales. « On joue au rugby et on travaille dur pour vivre ces moments-là » ajoute le capitaine. Sans compter que le Vélodrome est un magnifique souvenir pour les Rochelais car c’est sur cette pelouse qu’ils sont venus à bout du Leinster en finale de Champions Cup la saison dernière.

Le RCT fleurit en mai comme le muguet

Qui aura donc l’avantage du terrain ce samedi au Vélodrome ? Les Rochelais aiment le stade pour ce qu’il symbolise pour eux. Mais les Toulonnais s’y sentent aussi comme à la maison. Sans compter le public marseillais qui sera à fond derrière les voisins varois. Surtout, le RCT de Serin, Kolbe, Parisse, Ollivon et Villière est en train de réaliser une fin de saison excellente avec seulement deux défaites en douze matches et en étant performant sur les deux tableaux. La finale de Challenge est déjà dans un coin de la tête. Mais les hommes de Pierre Mignoni et Franck Azéma veulent d’abord valider leur billet pour les barrages du Top 14. En sachant qu’ils ont les armes pour aller titiller le bout de bois que tous les observateurs promettent à Toulouse ou La Rochelle. Au regard de leur calendrier (contre La Rochelle, au Racing, et contre l’UBB), le RCT est déjà en mode phase finale. Avec son brin de muguet, Toulon sera peut-être l’équipe de ce mois de mai.