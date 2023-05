Coupe du monde 2023 : Le gros joker du XV de France, ça peut être lui

Axel Cornic

Véritable ovni du rugby français, Sekou Macalou est actuellement l’un des seuls joueurs à pouvoir occuper plusieurs postes au plus haut niveau international. Le troisième-ligne du Stade Français a en effet souvent été utilisé à l’aile par Fabien Galthié et peut également dépanner au poste de deuxième-ligne, ce qui est forcément un énorme atout.

Dans le rugby, on a souvent connu des joueurs pouvant occuper plusieurs postes. Matt Giteau était par exemple réputé pour pouvoir jouer du 9 au 15, mais très peu ont la chance de faire le grand écart du poste de troisième-ligne à celui d’ailier. C’est le cas de Sekou Macalou, qui est l’un des meilleurs marqueurs d’essai du Stade Français depuis plusieurs saisons.

« Galthié ? S’il a besoin de moi en troisième-ligne, en deuxième-ligne... »

Invité du Super Moscato Show ce mercredi, Macalou est revenu sur cette polyvalence, qui lui a souvent permis d’éliminer la concurrence en sélection. Et si certains y voient une faiblesse, lui voit une force ! « Honnêtement, je prendrais tout ce qu’il y a à prendre. On en a discuté un petit peu (avec Fabien Galthié), mais je suis au service de l’équipe. S’il a besoin de moi en troisième-ligne, en deuxième-ligne... » a expliqué le troisième-ligne du Stade Français et du XV de France.

« Ma polyvalence me permet d’avoir une place dans le groupe et pour c’est le plus important »