Coupe du Monde 2023 : Stupeur au XV de France, Galthié peut souffler

Alexis Brunet

Alors que la Coupe du Monde 2023 de Rugby arrive à grands pas, le staff médical des Bleus fait très attention à l'état de santé des joueurs et espère surtout éviter les blessures. Heureusement pour Fabien Galthié, un international qui s'est blessé ce week-end, devrait revenir à temps pour la grande échéance début septembre.

La blessure est la hantise de tous les sportifs de haut niveau. Qui plus est à l'approche d'une grande compétition. Anthony Jelonch, le troisième ligne aile du XV de France a malheureusement connu ça récemment. Lors du dernier Tournoi des six nations, le Toulousain s'est gravement blessé. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre l'Écosse, l'ancien Castrais s'est fait opérer, avant d'entamer une course contre la montre pour être présent lors de la Coupe du Monde.

Une rechute pour Jalibert

S'il existe donc un doute sur la présence d'Anthony Jelonch pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, cela devrait le faire pour Matthieu Jalibert. Le joueur de l'UBB est revenu sur les pelouses ce week-end, après deux mois d'absence pour blessure. Problème, seulement treize minutes après son entrée en jeu face au Stade Toulousain, le demi d'ouverture a été contraint de sortir à nouveau. Le Français s'est luxé le doigt.

XV de France : Les All Blacks peuvent trembler, le vestiaire de Galthié annonce déjà la couleur https://t.co/vf35tGn7z9 pic.twitter.com/KoUyXOtNo8 — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Cela devrait le faire pour le début de la Coupe du Monde