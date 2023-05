XV de France : Star de Galthié, il aurait pu briller à l'OM

Axel Cornic

Cadre du Racing 92 et vice-capitaine du XV de France, Gaël Fickou est l’un des hommes importants du rugby français depuis plusieurs années. Il aurait toutefois pu ne jamais connaitre une carrière de rugbyman, puisque le natif de la Seyne-sur-Mer rêvait plutôt de ballon rond et surtout de l’Olympique de Marseille, son club de cœur.

Parfois, on oublie que Gaël Fickou n’a que 29 ans. Révélation au Stade Toulousain, puis star du Stade Français et désormais du Racing 92, le trois-quart centre a été très jeune annoncé comme l’un des grands talents du rugby français dès 2013. Depuis il en a fait du chemin et s’est imposé comme un véritable pilier du XV de France de Fabien Galthié.

« Je devais choisir entre le centre de formation de Sochaux et celui de Monaco »

Au micro de RMC Sport , Fickou a pourtant évoqué son passé de footballeur et surtout la carrière alternative qu’il aurait pu emprunter très jeune. « Pas trop rugby, mais mon frère en faisait et c’est comme ça que j’y suis arrivé. J’étais plutôt foot » a expliqué l’international français aux 79 sélections. « Je devais choisir entre le centre de formation de Sochaux et celui de Monaco, je n’ai pas suivi parce que je me suis mis directement au rugby. J’ai arrêté et tous les mecs de mon quartier m’ont insulté ».

« Porter ce maillot de l’OM c’était vraiment mon rêve »