Coupe du monde 2023 : L’étonnante préparation du XV de France... en Premier League

Adjoint de Fabien Galthié en charge des lignes arrière, Laurent Labit a passé quelques jours aux côtés de Mikel Arteta et du staff d’Arsenal, qui cette saison réalise d’excellentes choses en Premier League. A quelques mois e la Coupe du monde de rugby, il est venu sur RMC Sport expliquer les raisons de cette rencontre assez surprenante.

La fin du Tournoi des 6 Nations 2023 a marqué le top départ vers la dernière ligne droite, qui mènera le XV de France jusqu’au 8 septembre et le match d’ouverture de la Coupe du monde, face à la Nouvelle-Zélande. En attendant, le staff des Bleus semble vouloir chercher le plus de stimulations possibles, quitte à sortir des frontières du rugby.

« Je suis arrivé mardi soir à Londres, je suis resté jusqu'à samedi »

C’est le cas de Laurent Labit, qui a pu se nourrir pendant quelques jours du travail de Mikel Arteta et de son staff, qui pointent en tête de la Premier League cette saison avec Arsenal. « Ils sont venus passer trois ou quatre jours en novembre avec nous, avant le match contre l'Afrique du Sud. Puis ils nous avaient invités » a confié l’adjoint de Fabien Galthié, au micro de RMC Sport . « C'est tombé la semaine dernière. Je suis arrivé mardi soir à Londres, je suis resté jusqu'à samedi ».

« Il y a beaucoup de similitudes sur les termes qu'on utilise aujourd'hui »