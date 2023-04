Coupe du monde : Galthié rassuré, un retour est annoncé pour le XV de France

Axel Cornic

Par rapport à l’année du Grand Chelem, Fabien Galthié a dû composer avec quelques absences de taille lors du dernier Tournoi des 6 Nations. C’est le cas avec Gabin Villière, qui semblait pouvoir faire son retour cet automne, mais qui a finalement rechuté à quelques mois de la Coupe du monde.

Le sprint final est lancé. Avec la fin du dernier 6 Nations, le XV de France est totalement tourné vers les prochaines échéances officielles et un rendez-vous est déjà marqué d’une croix rouge. Le 8 septembre prochain, les hommes de Fabien Galthié vont en effet donner le top départ à leur Coupe du monde, avec un match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

Gabin Villière, le grand absent du dernier Tournoi des 6 Nations

Il ne reste donc plus que quelques semaines avant que le groupe tricolore ne réunisse et on compte déjà les joueurs. Blessé lors du Tournoi 2023, Anthony Jelonch a en effet entamé une course contre la montre pour récupérer de sa grave blessure au genou. Le troisième-ligne du Stade Toulousain a d’ailleurs assuré qu’il sera bel et bien présent dès le mois d’aout, pour préparer le Mondial.

« La Coupe du monde ? Bien sûr, aucun souci. Il sera prêt »