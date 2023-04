XV de France : Galthié tient son nouvel ovni pour la Coupe du monde

Axel Cornic

Véritable révélation en Top 14, Emmanuel Meafou pourrait bientôt exploser au niveau international avec le XV de France. C’est en tout cas ce que le deuxième-ligne d’origine australienne espère pouvoir faire dès l’automne prochain et la Coupe du monde qui se tiendra en France, même s’il n’est légalement éligible qu’à partir de décembre 2023.

Les connaisseurs du Top 14 ne le connaissent que trop bien. Emmanuel Meafou est l’un des grandes attractions du championnat français et à seulement 24 ans, il fait déjà figure de star. Il faut dire qu’avec plus de 2m et pas moins de 140kg, l’australien né en Nouvelle-Zélande de parents samoans en impose. Et il pourrait bien briller sous les couleurs du XV de France...

Surprise, le XV de France a le même problème que le PSG https://t.co/829ukpcv9s pic.twitter.com/V2XQcjteh4 — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Meafou, la future bombe du XV de France

Ce n’est pas la première fois que l’on a vu des étrangers s’imposer au sein du XV de France. On peut notamment retrouver Tony Marsch ou encore Pieter de Villiers sous le mandat de Bernard Laporte à la tête de la sélection, mais également Uini Atonio, Paul Willemse ou encore Virimi Vakatawa plus récemment. Pour Meafou, qui est en France depuis 2018, la fenêtre s’ouvrirait dès décembre 2023.

« Il y a une chance »