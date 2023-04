XV de France : Dupont reçoit un message spécial à Toulouse

La rédaction

Antoine Dupont, meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations est revenu au rugby de club, au Stade Toulousain. Avec réussite puisque Toulouse a écrasé les Sharks (54-20) pour se qualifier en demi-finale de la Champions Cup. Durant la campagne française en 6 Nations, la doublure d'Antoine Dupont se nommait Paul Graou. Le demi de mêlée de 25 ans raconte l'impact qu'à son ami d'enfance sur ses prestations.

Paul Graou connaît Antoine Dupont depuis l'adolescence eux qui étaient tous deux joueurs à Auch. Amis depuis, les deux hommes n'ont pas eu le même destin, même si Graou a finit par atteindre le plus haut niveau en signant cet été à Toulouse après avoir joué en deuxième division en début de carrière, à Montauban et Agen. Il vit son arrivée à Toulouse comme un rêve et raconte sa fierté de jouer et d'être ami avec Antoine Dupont.

« Je n’aurais peut-être pas imaginé jouer au Stade toulousain avec des copains »

Dans une interview accordée à Rugbyrama , Paul Graou évoque son arrivée au Stade Toulousain cet été : « Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais peut-être pas imaginé jouer au Stade toulousain avec des copains. C’est une belle surprise et j’essaye de donner tout ce que je peux pour n’avoir rien à regretter plus tard. »

« Antoine excelle partout, il ne se trompe jamais. »