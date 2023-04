XV de France : Il ne digère toujours pas le choix de Galthié

Arnaud De Kanel

Les places sont chères dans le XV de France de Fabien Galthié. Les Bleus connaissent une génération dorée et lorsqu'un joueur rate un rassemblement, il est difficile de le revoir car de nouveaux talents émergent. C'est notamment le cas de Demba Bamba, éloigné des terrains depuis six mois à cause d'une grève blessure et de retour depuis janvier. Malgré un comme-back prématuré, Galthié ne l'avait pas appelé pour les VI Nations et il l'a très mal vécu.

«Une grosse frustration»

« Depuis cet été, j’ai subi pas mal de pépins physiques. J’ai l’impression de tout avoir eu contre moi. C’est une épreuve. Mais j’ai bien l’intention de relever la tête et de terminer fort la saison avec le Lou, ce qui pourrait me permettre de retrouver le groupe France. Le VI Nations ? Ce fut une grosse frustration, d’autant plus que je pensais y retourner pour le match contre l’Angleterre après les suspensions d’Atonio et Haouas. Fabien Galthié m’avait d’ailleurs appelé pour prendre des nouvelles. Mais c’était trop juste par rapport à ma blessure musculaire (ndlr, il a été victime d’une déchirure à une cuisse à la mi-février). La poisse… », a déclaré Demba Bamba dans les colonnes du Progrès . Cap sur la Coupe du monde maintenant pour le Lyonnais.

«Prouver aux entraîneurs que j’ai ma place à la Coupe du monde»