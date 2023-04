Il prend une décision fracassante pour le XV de France, Galthié jubile

Thibault Morlain

Alors que la Coupe du monde de rugby débutera dans quelques mois maintenant, le XV de France aura besoin de ses meilleurs éléments pour espérer un sacre à domicile. Fabien Galthié peut d'ores et déjà compter sur une génération dorée, mais d'autres talents pourraient s'y greffer. C'est notamment le cas d'Emmanuel Meafou, dans l'attente du feu vert pour être sélectionné avec les Bleus et ce pour quoi il a notamment refusé de rejoindre l'Australie.

Lors du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié avait une deuxième ligne type pour le XV de France avec le duo Thibaud Flament-Paul Willemse. Les deux joueurs ont été très bons avec les Bleus et peuvent donc croire à une place de titulaure pour la Coupe du Monde. Mais attention à la concurrence, il y a du talent derrière. A seulement 24 ans, Emmanuel Meafou pourrait notamment prétendre à une place dans le groupe de Fabien Galthié au Mondial. Auteur d'une excellente saison avec le Stade Toulousain, le natif de Nouvelle-Zélande attend actuellement le feu vert pour pouvoir officiellement jouer avec le XV de France.

Écarté du XV de France, un joueur enrage https://t.co/m8Ecn63WlI pic.twitter.com/wsm7qUM5mg — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« La sélection arrivera si elle doit arriver »

Jouer avec le XV de France est d'ailleurs le grand objectif d'Emmanuel Meafou. Convié à Marcoussis avec les Bleus lors du Tournoi des 6 Nations, le joueur de Toulouse a évoqué pour RMC ses premiers pas aux côtés du groupe français. « C’était une très bonne expérience, avec des joueurs de classe mondiale, une équipe numéro un ou deux mondiale. Etre là avec cette équipe, ce groupe. Quel a été le discours de Galthié ? On n’a pas beaucoup parlé. Mais il m’a surtout dit de continuer à travailler, à jouer comme je le fais, à être meilleur à chaque match. Et la sélection arrivera si elle doit arriver. Je ne suis pas sélectionnabl pour le moment pour la Coupe du monde ? Ce n’est pas possible pour l’instant en effet. J’essaye de ne pas y penser. Si ça arrive, tant mieux. Mais pour le moment, je reste concentré sur Toulouse. Il reste cinq matchs en Top 14. Il y a pleins de matchs à jouer », a confié Meafou.

« Ma vie maintenant, c'est la France »