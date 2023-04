Le XV de France sort du silence pour Bernard Laporte

Thibault Morlain

Ayant récemment démissionné de son poste de président de la FFR, Bernard Laporte reste tout de même très proche du XV de France. Alors qu’on a pu le voir remettre les maillots aux joueurs de Galthié avant une rencontre du Tournoi des 6 Nations, voilà que Laporte pourrait se voir confier un rôle de consultant pour la sélection tricolore. De quoi faire réagir William Servat, l’entraîneur des avants du XV de France.

A l’instar du football avec Noël Le Graët, le rugby a également eu des problèmes avec le président de sa Fédération, Bernard Laporte. Dans le viseur de la justice, il a d’ailleurs fini par démissionner de son poste de président de la FFR. Pour mieux revenir avec le XV de France ? Selon les dernières rumeurs, l’ancien sélectionneur des Bleus pourrait venir aider Fabien Galthié et son staff en vue de la Coupe du monde avec un rôle de consultant. De quoi faire énormément parler et face à cette information, Bernard Laporte avait d’ailleurs assuré : « Avec Fabien Galthie, j’ai construit un staff de 30 personnes qui œuvre depuis 4 ans. Les résultats parlent d’eux-mêmes : plus de 80% de victoires, grand chelem, plus longue série d’invincibilité de l’histoire du XV de France… Il n’y a aucune raison de modifier ce staff ».

« Ce serait un plaisir »

Après la réaction de Bernard Laporte, c’est le XV de France via William Servat qui a réagi à cette information. A l’occasion d’un entretien accordé à Sud Ouest , l’entraîneur des avants français a alors expliqué : « Si Bernard Laporte devait venir nous voir de manière régulière, ce serait un plaisir. C'est lui qui nous a mis en place, c'est aussi lui qui nous a donné les moyens d'avoir l'équipe de France d'aujourd'hui. S'il devait venir, ça ne changerait rien à notre équilibre depuis quatre ans. La seule chose qui me ferait peur, ce serait un changement. Or là, ça n'en serait pas un ».

« J'ai lu qu'on lui prêtait des problèmes d’argent »