Surprise, le XV de France a le même problème que le PSG

Axel Cornic

En litige avec la mairie de Paris, le Paris Saint-Germain se cherche une nouvelle enceinte. Un peu la même problématique que va devoir affronter le XV de France, bien que passagère, puisque le Stade de France sera en travaux à l’hiver/printemps prochain... ce qui empêchera d’héberger les rencontres du Tournoi des 6 Nations 2024.

Si le XV de France n’a pas réussi le bouclé, on a assisté à un grand Tournoi des 6 Nations 2022, avec une deuxième place glanée devant l’invincible Irlande. Seul point noir, comme à chaque année impaire les Bleus n’ont hébergé que deux rencontres au Stade de France avec l’Ecosse et le Pays de Galles.

Pas de Stade de France en 2024 pour les Bleus

Et ces deux rencontres pourraient être les dernières, avant très longtemps. En vue des Jeux Olympique 2024, l’enceinte dyonisienne va en effet faire peau neuve et va donc fermer les portes en décembre 2033 et ce pour au moins sept mois. Impossible donc de voir le XV de France fouler sa pelouse pour le Tournoi des 6 Nations 2024, qui comporte trois matchs à domicile avec l’Irlande, l’Italie et l’Angleterre.

« Le manque à gagner, surtout après une Coupe du Monde, sera de l'ordre de 2 ou 2,5 millions d'euros par match »