Galthié tient son nouvel ovni, le XV de France va jubiler

Axel Cornic

L’histoire du XV de France est émaillée de joueurs naturalisés qui en ont en partie écrit l’histoire. La liste pourrait bientôt connaître un nouveau nom avec Emmanuel Meafou, véritable révélation de la saison en Top 14 avec le Stade Toulousain, qui pourrait bientôt recevoir sa nationalité française et être donc éligible. Reste à voir s’il saura marcher sur les traces de ses illustres prédécesseurs…

C’est quelque chose qui peut paraître assez surprenant quand on vient du football, mais le rugby français s’est souvent nourri de talents étrangers depuis des décennies. Une tradition qui ne s’est pas arrêtée avec les années, puisqu’encore tout récemment le XV de France a accueilli des joueurs comme Virimi Vakatawa et Paul Willemse, respectivement d’origine fidjienne et sud-africaine.

Rugby : Mondial compromis pour Melvyn Jaminet ? https://t.co/PSScLmlXvs pic.twitter.com/SAresWiUud — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

De Benazzi à De Villiers, en passant par Betsen

La liste des étrangers ayant porté le maillot frappé du coq est assez longue et on y retrouve notamment certaines légendes du rugby français. C’est le cas d’Abdelatif Benazzi, d’origine marocaine qui a écrit certaines des pages les plus illustres du XV de France, dont il a d’ailleurs été le capitaine. On peut également citer Serge Betsen, né au Cameroun et naturalisé français en 1994, qui a collectionné en tout 63 sélections en Bleu . Pour clore le podium on peut enfin parler de Pieter de Villiers, d’origine sud-africaine et considéré comme l’un des meilleurs piliers de l’histoire du XV de France, avec lequel il a notamment remporté deux Grand Chelems en 2002 et en 2004.

Meafou, la nouvelle pépite étrangère