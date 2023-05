XV de France : Les All Blacks peuvent trembler, le vestiaire de Galthié annonce déjà la couleur

Axel Cornic

Le XV de France va affronter un grand défi cet automne avec la Coupe du monde qui se tiendra sur son territoire. Antoine Dupont et ses coéquipiers font partie des favoris de la compétition, mais l’Irlande pousse très fort derrière, sans oublier le Champion en titre l’Afrique du Sud. Avant ça il faudra pourtant en découdre face à la Nouvelle-Zélande, dès le match d’ouverture.

Le Tournoi des 6 Nations 2023 terminé, tous les yeux se sont tournés vers le 8 septembre prochain et l’ouverture de la Coupe du monde. Et ce n’est pas n’importe quelle affiche qui lancera la compétition, puisque le XV de France débutera par la Nouvelle-Zélande au Stade de France, à Saint-Denis.

Coupe du monde 2023 : L’étonnante préparation du XV de France... en Premier League https://t.co/CKtd3AXW0r pic.twitter.com/S2JFsINlKt — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

« Quand tu gagnes ton premier match, face à la meilleure équipe du monde... »

Invité du Super Moscato Show mercredi, Gaël Fickou s’est projeté sur ce match d’ouverture de la Coupe du monde, qu’il faudra absolument remporter. « Je pense qu’il faut tout gagner, c’est notre ambition. C’est un avantage psychologique certain » a expliqué l’un des vice-capitaines du XV de France. « Quand tu gagnes ton premier match, face à la meilleure équipe du monde... mais tu peux aussi gagner ce premier match et ne pas gagner la Coupe du monde ! ».

« J’ai déjà fait deux Coupes du monde et la préparation est dure, très intense, mais ça nous permet d’être à notre meilleur niveau »