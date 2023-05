Rugby : Nos pronostics pour les deux dernières journées de Top 14 (1/3)

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Quelles équipes joueront les phases finales ? Lesquelles se qualifieront pour la Champions Cup ? Qui descendra en Pro D2 ? Le dénouement du Top 14 approche. Découvrez nos tendances pour les deux dernières journées de la saison régulière.

1 - Stade Toulousain – 75 points

Va à Perpignan et reçoit Brive

Les coéquipiers d’Antoine Dupont sont déjà assurés de jouer les demi-finales à San Sebastian. Reste pour eux à consolider leur première place symbolique. Ugo Mola va profiter de l’absence d’enjeu et de Champions Cup pour reposer ses cadres et concerner tout son groupe. Le Stade Toulousain se retrouve malgré tout en arbitre entre l’USAP et Brive pour l’enjeu du maintien. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Brivistes car les Toulousains ne se laisseront pas malmener lors de leur dernier match de la saison devant leur public.

2 - La Rochelle – 74 points

Va à Montpellier et reçoit le Stade Français

Mathématiquement, La Rochelle n’est pas encore en demi-finale. Mais il n’y a pas vraiment de suspens. Les hommes de Ronan O’Gara seront à San Sebastian. Leur souci principal concerne plutôt la gestion des troupes avant la finale de Champions Cup à Dublin la semaine prochaine. Le déplacement à Montpellier ne sera pas la priorité. La suite dépendra peut-être du résultat face au Leinster.

3 - Le Stade Français – 64 points

Reçoit Lyon et va à La Rochelle

Dans les faits, le Stade Français est déjà en mode phase finale avec les deux rencontres à venir qui s’offrent au club parisien. Celle contre Lyon ce dimanche sera déterminante. En cas de victoire, Paris validera son billet pour le barrage, et peut-être même pour le jouer à domicile. Dans le cas contraire, les hommes de Gonzalo Quesada vont trembler pour leur place dans les 6. Et le déplacement à La Rochelle ne servira pas à les rassurer. Seul avantage pour le Stade Français, la petite avance de 6 points sur le sixième obligent ses concurrents directs à un sans-faute.

4 - Racing 92 – 61 points

Reçoit Toulon et va à Clermont

Le Racing a retrouvé sa place dans les 6 grâce à son succès bonifié contre Bayonne. Mais les hommes de Laurent Travers soufflent le chaud et le froid depuis le début du championnat. Leur effectif est dense mais leurs performances sont illisibles. Le choc de ce week-end contre Toulon sera leur premier barrage pour les phases finales. Au pire, un simple point de bonus défensif peut leur sauver la mise.

5 - Lyon – 60 points

Va à Paris et reçoit Bayonne

Le LOU a toutes les cartes en main pour se qualifier pour les phases finales. Ce qui n’est plus arrivé depuis 2019. Les joueurs de Xavier Garbajosa jouent leur place dès ce dimanche à Jean-Bouin contre le Stade Français. La dernière prestation à domicile contre l’USAP n’a pas servi à rassurer l’équipe. Mais le LOU peut se servir de la victoire à Paris en Challenge Cup pour rééditer la performance.



Les matchs à ne pas louper !

25ème journée : Racing – Toulon ; Stade Français – Lyon ; Bayonne - Clermont

26ème journée : Toulon – UBB ; Clermont – Racing ; La Rochelle – Stade Français



Notre pronostic pour le classement final :

2 qualifiés pour les ½ finale : Toulouse et La Rochelle

Barragistes : Racing, Lyon, Stade Français et UBB

2 équipes de plus qualifiés pour la Champions Cup : Toulon et Bayonne

Barragiste contre le finaliste ProD2 : Perpignan

Relégué en ProD2 : Brive