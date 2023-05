Un ballon intelligent qui pourrait révolutionner le monde du rugby ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

C’est la fin des débats pour savoir si la passe était en-avant ou non ! World Rugby va profiter du Mondial des moins de 20 ans cet été pour tester dans les conditions réelles d’un match la technologie des ballons intelligents. Une première mondiale !

World Rugby se lance ! Objectif : aider l’arbitrage ! C’est le but de ce nouveau ballon intelligent qui sera tester du 24 juin au 14 juillet à l’occasion du Championnat du monde des Moins de 20 ans en Afrique du Sud. Le ballon est suivi en 3D et en temps réel grâce à des capteurs placés autour du terrain pour déterminer la position exacte du ballon jusqu'à 20 fois par seconde et fournir un retour d'information immédiat sur chaque coup de pied, chaque passe et chaque lancer. Ainsi, les ballons intelligents pourront déterminer si une passe est en-avant, où précisément le ballon sort en touche, s’il a été contré ou touché en vol, si le ballon a passé la ligne d’essai, ou si le lancer en touche est bien droit. Autant de jugements ou décisions qui suscitent régulièrement la polémique et alimente les débats d’après-match.

