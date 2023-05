Rugby : Nos pronostics pour les deux dernières journées de Top 14 (2/3)

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Après vous avoir donné nos pronostics pour les cinq premières places du Top 14, qui décrochera le sixième et dernier ticket pour pouvoir disputer les barrages ? Voici nos paris pour les équipes actuellement placées de la 6e à la 10e place !

6 - Bordeaux-Bègles – 58 points

Reçoit Pau et va à Toulon

La défaite à 0 point lors du derby de la Garonne face au Stade Toulousain met l’UBB en danger. Techniquement, les Bordelais sont encore dans les 6 et sont maîtres de leur destin. Mais la perspective du déplacement à Mayol lors de la dernière journée est délicate. Un succès contre Pau est obligatoire. Dans tous les cas, comme pour Toulon, les points de bonus (offensif ou défensif) durant les deux derniers matchs vont valoir très cher.

7 - Toulon – 57 points

Va au Racing et reçoit l’UBB

Le RCT a échoué au Vélodrome contre La Rochelle. Mais les Varois ont encore leur destin en main puisque le calendrier leur offre la possibilité de jouer contre deux concurrents directs. A voir si Toulon est à la hauteur de son effectif de galactiques. Comme pour tous les autres concurrents directs, chaque point de bonus vaudra son pesant d’or. Mais pour les joueurs du RCT, il faudra surtout assurer deux victoires s’ils veulent se qualifier.

8 - Bayonne – 54 points

Reçoit Clermont et va à Lyon

L’Aviron bayonnais a encore un coup à jouer pour être dans les 6. Mathématiquement, c’est possible. Mais il faudrait que les Basques s’imposent à Lyon lors de la dernière journée, et les hommes de Grégory Patat ont du mal à performer à l’extérieur cette saison. En revanche, Bayonne a toutes ses chances pour rester dans les 8 premiers au classement, synonyme de qualification pour la Champions Cup. Ce qui serait une première pour le club basque.

9 - Clermont – 51 points

Va à Bayonne et reçoit le Racing

L’ASM veut sauver sa saison. Objectif : le top 8 et la Champions Cup ! C’est la mission de Christophe Urios pour terminer l’exercice 2022-2023 la tête haute malgré les péripéties. A voir si les Auvergnats sont en mesure de faire un gros coup à Jean-Dauger dès samedi face à Bayonne. Sinon, la saison sera déjà terminée avant même le dernier match.

10 - Montpellier – 50 points

Reçoit La Rochelle et va à Pau

Mais que se passe-t-il à Montpellier ? Le champion de France en titre est bien malade. En témoigne la défaite à domicile contre Brive le week-end dernier. Le vestiaire ne répond plus et les coups de gueules de Philippe Saint-André n’ont plus le même impact. Ainsi, le valeureux champion 2022 ne sera pas en phase finale cette saison. C’est acté. Reste désormais à tenter au moins une place dans les 8 premiers pour sauver les meubles. Mais y a-t-il encore de l’essence de la machine MHR ? La réception de La Rochelle ce samedi est un dernier baroud à domicile qui va sceller le sort des Cistes.



Les matchs à ne pas louper !

25ème journée : Racing – Toulon ; Stade Français – Lyon ; Bayonne - Clermont

26ème journée : Toulon – UBB ; Clermont – Racing ; La Rochelle – Stade Français



Notre pronostic pour le classement final :

2 qualifiés pour les ½ finale : Toulouse et La Rochelle

Barragistes : Racing, Lyon, Stade Français et UBB

2 équipes de plus qualifiés pour la Champions Cup : Toulon et Bayonne

Barragiste contre le finaliste ProD2 : Perpignan

Relégué en ProD2 : Brive