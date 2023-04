Rugby : Le RCT lance son Hall of Fame

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Première en France dans le monde de l’ovalie, le RC Toulon ouvre son panthéon et va rendre hommage aux légendes de son histoire. Huit gloires du club vont être intronisées ce mercredi dans le Hall of Fame du RCT.

Samedi dernier, à l’occasion de la réception de l’USAP en Top 14, les tribunes de Mayol se sont garnis d’étoiles. Sonny Bill Williams, Joe Van Niekerk, Matt Giteau, Drew Mitchell, Bryan Habana, Bakkies Botha… Au total, plus de 600 sélections venues échanger, témoigner, partager, transmettre avec leurs successeurs, et retrouver l’ambiance de la Rade un jour de match. Tous invités par le club à l’occasion du lancement du Hall of Fame du RCT. A ces légendes du club des années 2010 s’ajoutent aussi les anciennes gloires des années 80 et 90, à l’heure où Toulon était avait moins de galactiques mais des allants bagarreurs et guerriers qui ont aussi créé des légendes. André Herrero, Eric Champ et Jérôme Gallion sont de ceux-là.

Jonny Wilkinson sera intronisé

Le RCT n’oublie donc aucune génération. Ceux qui ont glané trois titres européens (2013-2014-2015) côtoient les vainqueurs du Bouclier 1987 et 1992, mais aussi les gloires d’un passé plus lointain. Parmi les huit premiers noms cités pour entrer au Panthéon figure aussi Marcel Bodrero, joueur des années 40, et auteur du célèbre « Pilou-Pilou », et également Marcel Baillette, première légende du RCT et vainqueur du Bouclier 1931, ou encore Christian Carrère, joueur charismatique des années 60-70. Ces légendes-là vont donc entrer dans le Hall of Fame du RCT ce mercredi en compagnie de Jonny Wilkinson, Joe Van Niekerk, Eric Champ, André Herrero, et Jérôme Gallion.

Ce phénomène en remet une couche, il veut jouer pour le XV de France https://t.co/2lbSva1yUK pic.twitter.com/37pUMCfztJ — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Une soirée avec un incroyable casting

Les festivités auront lieu au Zénith de Toulon ce mercredi soir avec un dîner de gala et un parterre de stars du ballon ovale. Les plus grands joueurs du RCT vont se réunir pour lancer le concept du Hall of Fame, en compagnie de nombreuses personnalités du monde du rugby français (Serge Blanco, Jean-Pierre Rives, Philippe Saint-André, Bernard Laporte). Plusieurs d’entre eux prendront la parole pour rendre hommage à ceux qui seront célébrés. En attendant surement une prochaine édition durant laquelle d’autres légendes rejoindront elles-aussi le Panthéon du RCT.