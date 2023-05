Top 14 : Les enseignements de la 25e journée !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Brive est relégué en ProD2, La Rochelle est en demie, le Stade Français, le Racing et l’UBB sont qualifiés pour les barrages. La 25e journée du Top 14 a donné de nombreux enseignements. Mais il reste encore des places à prendre...

Toulouse et La Rochelle en demi-finale

Les deux leaders du Top 14 ont chuté ce week-end. Le Stade Toulousain a perdu à Perpignan (26-21) alors que La Rochelle s’est incliné à Montpellier (42-31). Mathématiquement, les Toulousains avaient déjà leur billet pour San Sebastian. Désormais, La Rochelle, qui n’a pourtant pris aucun point ce week-end, est également directement qualifié pour les demi-finales à la faveur du match nul entre le Stade Français et Lyon. Reste à définir qui terminera premier à l’issue de la saison régulière et jouera donc la première demi-finale. Avantage à Toulouse qui possède 2 points d’avance et reçoit Brive lors de la dernière journée.

Le Stade Français, le Racing et l’UBB qualifiés pour les barrages

On connaît désormais au moins 3 des 4 barragistes. La défaite de Toulon au Racing (43 à 7) permet en effet à beaucoup de clubs déjà dans le Top 6 de s’envoler vers les phases finales. En gagnant contre son concurrent direct, le Racing a donc validé son billet. De même pour l’UBB qui a dominé la Section Paloise 28-0. Le Stade Français est également qualifié grâce aux résultats des autres équipes. Les Parisiens ont fait match nul 31-31 dimanche soir contre Lyon. Un résultat qui ne permet pas encore aux Lyonnais d’être automatiquement en barrage car ils n’ont que 4 points d’avance sur Bayonne, et 5 points sur Toulon, avant la dernière journée. Tout est encore possible pour ces 3 équipes. D’autant que Le LOU accueille Bayonne lors de la dernière journée, pendant que Toulon reçoit l’UBB. L’aviron a donc les cartes en main pour renverser la hiérarchie dans cette partie de tableau et obtenir le dernier ticket. A moins que Toulon obtienne le bonus offensif contre l’UBB. Dans un cas de figure avec trois équipes à égalité, le RCT aurait l’avantage des points terrains. La dernière journée sera donc déterminante pour ces trois équipes. Pour les autres, il s’agira de définir le classement final pour savoir quelles seront les deux équipes qui recevront en barrage. Le Stade Français jouera sa place à La Rochelle, alors que le Racing se déplacera à Clermont.

Top 14 - LOU : Tensions entre Garbajosa et ses joueurs https://t.co/lN3ES8r86O pic.twitter.com/8kCGIjmHR3 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Montpellier et Castres encore en vie pour le Top 8

Premier enseignement dans la bataille pour une place en Champions Cup : Clermont est hors-course. En s’inclinant dans les dernières secondes à Bayonne (21-18), les hommes de Christophe Urios ont dit adieu à tout enjeu lors de la dernière journée. L’ASM est déjà en vacances. En revanche, Montpellier s’est donné le droit d’espérer intégrer le Top 8 dans le money-time en s’imposant contre La Rochelle au GGL Stadium. Ainsi Montpellier n’est qu’à 4 points de la 7e place où logent les Bayonnais. Une victoire à Pau lors de la 26e journée pourrait sauver la saison des champions de France en titre. Idem pour le CO qui en s’imposant à Brive remonte à la dixième place à 4 points de Toulon (8e). Castres jouera contre Perpignan dans 15 jours. Mais pour les deux derniers finalistes du Top 14, le billet pour la Champions Cup dépend beaucoup des contre-performances de Bayonne et Toulon.

Brive en ProD2, Pau en danger

Dans le bas du classement, le couperet est tombé pour Brive qui jouera donc en ProD2 la saison prochaine. La défaite à domicile face à Castres (13-16), désormais entraîné par Jérémy Davidson (ex-coach de Brive), aura été la défaite symbolique de trop dans une saison où les Corréziens ont trop souvent chuté à domicile. En revanche, tous les espoirs sont encore permis pour Perpignan qui a sécurisé sa 13e place, synonyme de match-accès (contre le finaliste de ProD2) en s’imposant face au Stade Toulousain. L’USAP peut également viser plus haut lors de la dernière journée puisque les Catalans n’ont que 4 points de retard sur Pau avant le déplacement à Castres. En s’inclinant sans bonus à Bordeaux, la Section Paloise n’est pas encore définitivement maintenue et devra sauver sa 12e place de premier non-relégable lors de la réception de Montpellier lors de la 26e journée.

