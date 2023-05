Top 14 - LOU : Tensions entre Garbajosa et ses joueurs

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Pour le dernier match de la 25e journée, le Stade Français accueille le LOU ce dimanche à Jean-Bouin avec l’enjeu d’une place en phase finale. Un déplacement crucial dans un contexte délicat pour les Lyonnais au moment où les tensions en interne éclatent au grand jour.

Paradoxe de la situation, le LOU est en bonne voie pour se qualifier pour les phases finales du Top 14. Ce qui n’est pas arrivé depuis 2019. Mais en coulisses, les tensions sont nombreuses. Selon les informations du journal Le Progrès , Xavier Garbajosa, manager de l’équipe depuis le début de la saison, serait déjà sur la sellette alors que son contrat court jusqu’en 2025 et qu’il est sur le point de réussir sa mission. En interne, les relations entre le manager et son vestiaire sont tendues.

Une délégation de joueurs reçu par le président

Le week-end dernier, la victoire miraculeuse à domicile face à Perpignan (le LOU a remporté le match grâce à une interception de Baptiste Couilloud), a laissé des traces. A l’issue du match, les tensions internes auraient atteint leur paroxysme, au point que plusieurs cadres de l’équipe ont demandé à être reçu par le président dans le courant de la semaine. Une délégation de huit joueurs a finalement rencontré Yann Roubert mercredi dernier pour expliquer au patron du LOU que le point de non-retour aurait été atteint avec leur manager. Et selon les informations du journal lyonnais, des tensions existent aussi au sein même du staff entre Xavier Garbajosa et ses adjoints. Une situation complexe pour « Garba » alors que le club est en passe de se qualifier pour les phases finales, et peut même encore espérer un barrage à domicile.

Garba sur la sellette, Gonzalo libre…

La défaite de Toulon au Racing samedi soir permet aux Lyonnais d’avoir encore une marge de manœuvre pour rester dans le top 6. Une victoire à Paris ce dimanche (21h) pour clôturer la 25e journée validerait officiellement le billet du LOU pour les phases finales. Sinon, la réception de Bayonne (7e au classement) dans 15 jours servira de barrage avant l’heure. Dans ce contexte, les joueurs ont pris leur responsabilité pour finir au mieux une saison qui pourrait être historique pour le club. Encore faut-il que l’équipe élève son niveau de performance. Xavier Garbajosa sera bien sur le banc lyonnais ce soir à Jean-Bouin pour coacher son équipe. Mais son avenir au club s’inscrit en pointillé. En face, le Stade Français joue également une place pour un barrage à domicile. En cas de défaite parisienne, le coach Gonzalo Quesada, en fin de contrat, aura joué son dernier match à Jean-Bouin en tant que manager. Son avenir sera peut-être lyonnais…

