Rugby : Bastareaud et Toulon s’offrent une nouvelle Coupe d’Europe

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le RCT a logiquement remporté la Challenge Cup hier soir en dominant les Glasgow Warriors 43 à 19. Un premier titre depuis 2015 qui vient sauver la saison des Toulonnais.

Un petit nouveau dans la vitrine du RCT. Voici la Challenge Cup, la « petite » coupe d’Europe ! Elle va trôner en bonne place aux cotés des trois « grandes » Coupe d’Europe (Champions Cup) et des quatre Brennus dans la vitrine du club. Toulon devient ainsi le premier club français à avoir remporté au moins une fois les trois prestigieuses compétitions. Et la satisfaction de ce nouveau trophée suffira peut-être à combler le vide que laissera l’absence de phase finale du Top 14 en fin de saison. Pour rappel, le RCT a une infime chance de se qualifier mais devra passer par un enchaînement de miracle (victoire bonifiée contre l’UBB et succès de Bayonne à Lyon sans aucun bonus pour les deux équipes) lors de la dernière journée. Finalement, peut-être que les Toulonnais n’en ont que faire au lendemain de cette finale et de ce succès qu’ils vont surement fêter sans retenu.

Serin entre festival et inquiétude

Le match en lui-même ne restera pas dans les mémoires. Les Toulonnais, avec leur effectif de galactiques, ont vite pris la mesure de cette équipe écossaise qui n’avait finalement pas les ressorts habituels du XV du Chardon. En une mi-temps, Baptiste Serin s’est chargé de donner le tournis à la défense de Glasgow pour aller deux fois dans l’en-but. 21-0 à la pause, le match était déjà plié. Six essais au total pour un festival offensif qui a ravi le public clairsemé de l’Aviva Stadium qui attend surement un tout autre choc ce soir entre le Leinster et La Rochelle avant de s’enflammer. Seul petit couac pour Toulon, la sortie prématurée de Baptiste Serin, blessé au genou. Une grosse inquiétude pour le demi-de-mêlée qui va sûrement rater la fin de saison avec Toulon, et peut-être aussi les premiers rassemblements pré-Coupe du monde avec les Bleus.

C’était la der de Bastareaud