La Rochelle champion au bout du suspense !

Enorme exploit de La Rochelle qui conserve sa couronne en s’imposant à Dublin face au Leinster (27-26) après une immense « remontada ». Les Maritimes ont ultra-dominé les Irlandais en deuxième période pour s’offrir une deuxième étoile.

Un exploit colossal ! Malgré un début de match catastrophique et un arbitrage contestable, les Rochelais ont réussi l’immense prouesse de remonter 17 points de retard pour venir à bout du Leinster. Car après 13 minutes de jeu, peu de monde à l’Aviva Stadium, devant les écrans de télé, ou sur le Vieux Port de La Rochelle y croyait encore. « Au bout de 20 minutes, tout le monde nous voyait perdant, reconnaît l’entraîneur des arrières Sébastien Boboul. Mais on savait que le Leinster finirait par craquer ». Trois essais en 13 minutes ! L’entame du match avait le reflet d’un cauchemar pour les Maritimes. « A 17-0, je me suis dit que l’après-midi risquait d’être longue », explique le talonneur Pierre Bourgarit. Mais les hommes de Ronan O’Gara n’ont jamais douté. « Dans une enceinte qui nous était hostile, ils ont craché leur venin au début, explique Brice Dulin. C’est fou la physionomie de ce match. Mais on n’a pas douté ». « Même après les trois essais, en cercle, sous les poteaux, je n’ai vu aucun doute dans les yeux des mecs », confirme Reda Wardi.

Une « remontada » magnifique et méritée

La suite, c’est une remontada incroyable et une deuxième mi-temps impeccable qui a fait petit à petit douter les Irlandais. Possible qu’après un tel début de rencontre, les joueurs du Leinster se voyait déjà champion au bout de 20 minutes. Mais leur performance en deuxième période ne ressemblait plus à cette redoutable équipe qu’on connaissait clinique et presque imbattable. Le Leinster a finalement passé la quasi-totalité du deuxième acte dans son camp, marquant seulement 3 points, et subissant les assauts, parfois maladroits mais toujours intenses, des Rochelais qui avaient bien raison d’y croire. « Je ne sais pas comment on a fait pour gagner », se questionnait à la fin du match le capitaine Greg Alldritt. Tout simplement en respectant le plan de jeu initial qui consistait à concasser les avants irlandais et les dominer en conquête. La perte de lucidité des hommes de Leo Cullen est aussi improbable que symbolique de la panique qu’ont créé les Rochelais dans les têtes irlandaises.

En route pour un doublé ?