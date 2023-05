Rugby : Le Racing veut revoir son stade mythique de Colombes

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Selon les propos du président Jacky Lorenzetti, le Racing envisage de délocaliser certains de ses matches à Colombes, l’ancienne enceinte mythique du club. Mais cela demande des rénovations dans le vieux stade.

Le Racing qui ne joue pas à l’Arena, c’est une habitude. L’enceinte de Nanterre est une salle de spectacle dans laquelle le rugby n’est que secondaire. Les rencontres à Lens ou au Havre ne sont pas si rares. Dans un entretien croisé avec Laurent Travers au journal Le Figaro , Jacky Lorenzetti reconnaît que si « le modèle économique du Racing passe par l’Arena », les délocalisations sont nécessaires. « On a besoin, pour faire tourner cette grosse bête, d'organiser un minimum de spectacles , explique le président du club francilien. Malheureusement, ça nous oblige à délocaliser des matchs pour maintenir cet équilibre économique. Sinon, on est mort ».

Délocalisation à la maison

Cette saison, le Racing a « voyagé à domicile » à trois reprises : Au Havre, contre le Leinster, lors de la première journée de Champions Cup, à Lens en Top 14 contre l’UBB, et enfin au Havre il y a quelques jours face à Toulon. « On est conscient que ce n'est pas un avantage pour notre équipe mais il y a des sacrifices à faire , explique Jacky Lorenzetti. À l'avenir, on devra délocaliser encore plus ». Le président du Racing envisage jusqu’à six délocalisations par saison. Toutefois, il reconnait que ces déplacements sont délicats pour les partenaires et supporters du club. Ainsi, Jacky Lorenzetti envisage de retourner disputer certains matchs à Colombes. « Des discussions sont en cours en ce sens avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine et le maire de Colombes pour faire un beau stade avec 15 000 places assises et des réceptifs, explique Jacky Lorenzetti aux journalistes du Figaro . Ils sont à l'écoute, ils ont envie de pérenniser les installations. Si on pouvait y arriver, ça aurait de la gueule... ». Une façon pour le Racing de rester « chez soi » même en délocalisant un match. « Avoir une deuxième maison dans laquelle on peut s'identifier serait plus positif », ajoute Laurent Travers, qui sera le président du Racing à partir de la saison prochaine.

Colombes, un stade mythique

A ce jour, le stade Yves du Manoir situé à Colombes a une capacité de 10 000 places. Il est rénovation en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 afin d’accueillir les épreuves de Hockey sur Gazon. Auparavant, il fut le stade de l’équipe de rugby du Racing jusqu’en 2017, mais également de l’équipe de France de rugby et de football jusqu’en 1972 (date de la rénovation du Parc des Princes), ainsi que le stade phare des Jeux Olympiques 1924. Le dernier match professionnel ayant eu lieu à Colombes est la rencontre entre le Racing et La Rochelle lors du barrage du Top14 en 2019 ; l’Arena étant ce jour-là occupée par Mylène Farmer.