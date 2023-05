La Rochelle : Après le match, Alldritt et O’Gara ont envoyé du bois !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La Rochelle a gagné sa deuxième étoile en allant battre le Leinster à Dublin au bout d’une incroyable « remontada ». Une victoire acquise dans les têtes bien avant le coup d’envoi selon le capitaine rochelais Grégory Alldritt qui n’a pas apprécié l’attitude des Irlandais.

Heureux, ému, et surtout sûr des forces de son groupe, Grégory Alldritt, élu meilleur joueur européen de l’année à l’issue de la rencontre, n’a jamais douté de la victoire des siens. C’était déjà ses mots à la mi-temps au micro de France Télévision alors que son équipe était menée 23-14 : « On s’en doutait. A Marseille on était mené de 8 points à la pause. Là c’est 9. C’était prévu. On va faire le boulot en deuxième mi-temps », avait annoncé le capitaine des Maritimes. Une confiance inébranlable et peut-être aussi une rage intérieure de faire tomber une troisième fois ces Leinstermen un peu trop certain de soulever le trophée à domicile.



Alldritt : « On ne nous a pas respectés »

Après la rencontre, devant la presse, le capitaine rochelais a livré le fond de sa pensée concernant sa détermination et l’attitude de son adversaire. « Dès le toss déjà, on ne nous a pas respectés , confie Grégory Alldritt. Il (James Ryan) ne m’a pas regardé dans les yeux quand il m’a serré la main. Et ça, il ne faut pas le faire. Il y a énormément de valeurs dans notre club. En passant à 17-7, ça a été un tout autre match. A 23-14, la dynamique était pour nous ». Alldritt ne mâche pas ses mots. Il revient sur les moments clés de la partie et les ressorts incroyables de cette équipe rochelaise. « On a décidé que les finales perdues, c’était fini, prévient le capitaine rochelais. On ne voulait pas avoir d’excuses, avoir à parler de l’arbitre même si on a été déçu plusieurs fois sur certains mauls. Nous n’avons pas baissé les bras, et on est reparti sur des mauls, encore et encore… » L’arbitrage aurait pu en effet générer de nouvelles polémiques tant les joueurs irlandais semblaient pénalisables sur de nombreuses situations.

