Rugby : Une drôle de consécration pour Antoine Dupont et Frédéric Michalak…

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A partir de ce jeudi, les visiteurs du musée à Grévin pourront apercevoir les deux nouvelles statues de cire de la collection : Frédéric Michalak et Antoine Dupont. Les rares stars du rugby à l’honneur dans le musée parisien.

On aurait tendance à suggérer qu’Antoine Dupont soit conservé dans le formol d’ici le début de la Coupe du monde afin de le mettre à l’abri de toutes les blessures possibles... A défaut, ce sera en cire. Le meilleur joueur du monde 2021 a inauguré ce mercredi sa statue de cire au célèbre musée Grévin à Paris. Celle-ci le représente avec le maillot du XV de France du Tournoi des 6 Nations 2022, durant lequel les Bleus ont réussi le Grand Chelem. Dupont a été immortalisé en train de faire une passe à… Frédéric Michalak, autre star du Stade Toulousain et du XV de France, qui a également reçu les honneurs du Musée Grévin. Frédéric Michalak est représenté en tenue de ville avec un polo noir, une doudoune sans manche et des baskets aux pieds.

« Plus beau qu’en vrai »

Les deux rugbymen français étaient présents ce mercredi soir pour inaugurer leur double. « Je me trouve plus beau en cire qu’en vrai », a déclaré Frédéric Michalak. Antoine Dupont, de son côté, a tenu à souligner que ces statues pourraient permettre à son sport « populaire mais complexe, d’avoir une plus grande notoriété ». Quelques joueurs ou ex-joueurs toulousains, comme Cyril Baille, Julien Marchand ou Yannick Nyanga étaient présents aux côtés des stars du jour pour l’événement.

👉 Découvrez les réactions d’@Dupont9A et @michalakfred face à leur double 👀🏉 #Inauguration #GrévinParis pic.twitter.com/TMYZwRIeMZ — Musée Grévin (@Grevin_Paris) May 24, 2023

Avec Sébastien Chabal

Les deux hommes viennent compléter une collection de champions déjà bien fournies. Cependant, les rugbymen sont rares au Musée Grévin. Seul Sébastien Chabal avait sa statue de cire jusqu’à présent. Les statues d’Adolphe Jauréguy et Lucien Mais, anciennes gloires du ballon ovale, ayant disparu depuis longtemps. Avec Michalak et Dupont, il y a désormais trois stars du ballon ovale au Musée Grévin. Ce qui va mettre un joli coup de projecteur à ce sport à quelques mois de la Coupe du monde en France. Dès ce jeudi, les visiteurs du musée pourront voir les nouvelles œuvres.