Top 14 : Des barrages qui sentent déjà la poudre !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A l’issue d’une dernière journée très rythmée, le classement final est enfin scellé. En battant Bayonne, le LOU a gagné le droit de disputer un barrage à domicile et recevra l’UBB. Le Racing ira au Stade Français pour un derby francilien. Perpignan devra passer par la case « access match » à Grenoble.

Il fallait donc recevoir pour gagner lors de cette 26e et dernière journée du Top 14. Conséquence, peut-être, des nombreux hommages sur la plupart des terrains pour les joueurs qui mettent fin à leur carrière ou quittent le club (Bastareaud et Parisse à Toulon, Urdapileta à Castres, Penaud à Clermont…). Tous ont souhaité finir avec les honneurs devant leur public. Ainsi, le LOU n’a pas fait de détails face à Bayonne dans une affiche qui ressemblait beaucoup à un huitième de finale. Les Lyonnais ont même obtenu un bonus offensif qui les propulse à la troisième place au classement, à la faveur des contre-performances du Stade Français, défait à La Rochelle, et du Racing, battu à Clermont. Lyon obtient donc le sésame pour un barrage à domicile. Ce sera contre l’UBB, sixième au classement, suite sa défaite à Toulon. L’autre barrage opposera le Stade Français (4e) au Racing (5e) à Jean-Bouin. Toulon échoue au pied du top 6. Et Bayonne se console avec une place de 8e, synonyme de qualification pour la prochaine Champions Cup.



Les résultats de la 26e journée

Clermont – Racing 32-25

Castres – Perpignan 26-16

Lyon – Bayonne 53-19

Toulon – UBB 35-19

Pau – Montpellier 35-10

La Rochelle – Stade Français 14-10

Toulouse – Brive 54-10

Toulouse premier, l’USAP en repêchage

Sans surprise, le Stade Toulousain, avec ses internationaux, n’a fait qu’une bouchée d’une équipe briviste déjà condamnée à la relégation. Toulouse confirme sa première place au classement, devant La Rochelle. Les Rouge et Noirs auront l’avantage de jouer la première demi-finale contre le vainqueur du derby francilien, tandis que les Maritimes affronteront le vainqueur du choc entre le LOU et l’UBB. En bas de tableau, la Section Paloise a assuré son maintien en dominant Montpellier. Pau jouera donc en Top 14 la saison prochaine, tandis que Perpignan (13e) devra passer par un barrage sur la pelouse de Grenoble, finaliste de ProD2.



Le classement final

1- Toulouse – 81 pts

2- La Rochelle – 78 pts

3- Lyon – 67 pts

4- Stade Français 67 pts

5- Racing 92 – 66 pts

6- Bordeaux – 63 pts

7- Toulon 61 pts

8- Bayonne – 58 pts

9- Castres – 57 pts

10- Clermont – 56 pts

11- Montpellier – 54 pts

12- Pau – 52 pts

13- Perpignan – 43 pts

Brive – 36 pts



Les affiches des barrages

Stade Français – Racing 92, samedi 3 juin, à 14h00 (le vainqueur jouera contre Toulouse)

Lyon – UBB, samedi 03 juin, à 21h05 (le vainqueur jouera contre La Rochelle)



L’access match

Grenoble – Perpignan, samedi 03 juin, à 17h00.