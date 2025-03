Le PSG a signé un phénomène, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes (17h). L’occasion pour Désiré Doué de retrouver son club formateur, lui qui s’est affirmé comme l’un des plus gros talents passés par le centre de formation rennais. Habib Beye ou encore son ancien coéquipier Arnaud Kalimuendo sont d’ailleurs impressionnés par la progression du numéro 14 parisien.

Il est l’une des grandes révélations du PSG cette saison. A seulement 19 ans, Désiré Doué s’affirme comme l’un des plus gros talents du football français. Explosif, le numéro 14 progresse de jour en jour sous les ordres de Luis Enrique, et va retrouver le Stade Rennais ce samedi après-midi en Ligue 1. Pur produit du centre de formation rennais, Doué impressionne le nouveau coach des Rouge et Noir Habib Beye.

« C'est un garçon qui a pris de l'ampleur »

« Il a quand même fait des choses ici à Rennes qui ont été marquantes. Mais c’est certain que quand vous êtes dans un club comme le Paris Saint-Germain, votre progression naturelle peut être à vitesse grand V parce que vous êtes confronté à des compétitions qui vous font progresser. C'est un garçon qui a pris de l'ampleur, qui a pris énormément de temps de jeu, qui joue dans des grands matchs, et qui se développe très très vite avec des qualités innées », a ainsi confié l’ancien consultant de Canal + auprès de RMC Sport à propos du phénomène français.

« Je sais ce que ça fait d’arriver dans un club comme le PSG »

Arnaud Kalimuendo lui, a vécu l’inverse de Désiré Doué. Formé au PSG et désormais à Rennes, l’attaquant de 23 ans est lui aussi impressionné par son ancien coéquipier. « Je suis très content du parcours qu’il réalise actuellement. Je sais ce que ça fait d’arriver dans un club comme le PSG. Il monte en puissance, il est de plus en plus efficace. À lui de continuer à performer, car le plus dur dans le haut niveau c’est la constance. Il a du talent, il est très professionnel, je lui souhaite le meilleur. Ça va me faire plaisir de le revoir. »