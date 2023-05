Rugby - Top 14 : Romain Ntamack annonce la couleur !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Même si cette rencontre n’a aucun enjeu majeur pour le Stade Toulousain, c’est avec ses meilleurs éléments que Toulouse va se présenter face à Brive. Et Romain Ntamack a déjà annoncé la couleur.

Pour le compte de la 26ème et dernière journée de Top 14, le Stade Toulousain accueille Brive ce dimanche à Ernest-Wallon. Un match sans grand enjeu des deux côtés. Brive est déjà officiellement reléguable et terminera la saison lanterne rouge du Top 14. Et Toulouse est déjà assuré de disputer les demi-finales, mais veut mettre un point d’honneur à finir leader de la saison régulière. Pour les hommes d’Ugo Mola, c’est surtout une dernière occasion de jouer, de travailler et de se rassurer avant l’échéance de Saint Sébastien. « On a besoin de travailler, donc on alignera une belle équipe », assure l’entraîneur de la défense Laurent Thuéry. On a besoin d’emmagasiné de l’expérience, du jeu, du rythme ». Marchand, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos… Tous les internationaux (ou quasi) sont donc dans le 15 de départ.

Ntamack : « Comme si on jouait le Leinster »