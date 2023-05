Rugby : «On s’est fait caca dans le slip »… Oyonnax raconte sa folle remontée en Top 14 !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Oyonnax s’est imposé face à Grenoble (14-3) en finale de ProD2 à l’issue d’un match équilibré mais brouillon. Le club de l’Ain rejoint le Top 14 qu’il avait quitté en 2018.

On ne va pas se mentir, ce ne fut pas la plus belle finale de ProD2. Trop de ballons tombés, de coup de pieds ratés et trop peu d’essais pour que les spectateurs du Stade Ernest-Wallon, habitués aux exploits du Stade Toulousain, s’en souviennent. Mais dans son intensité et son dénouement, c’était bien une finale. Et Oyonnax, large dominateur de la saison régulière de ProD2, n’en est que le vainqueur logique. Grâce à deux essais en toute fin de première et deuxième période, les Rouge-et- Noirs de l’Ain ont gagné le bras de fer. Les hommes de Joe El Abd ont ainsi glané le droit de lutter avec l’élite du rugby français la saison prochaine.

« Caca dans le slip » avant le champagne !