Un buteur transféré à l’OM, le premier choc

Arrivé à l’OM pour 22 M€ en janvier, Amine Gouiri a rapidement marqué les esprits. Décisif dès son premier match face à son club formateur, l’OL, il affiche déjà trois buts et trois passes décisives en cinq rencontres. Son adaptation express sous Roberto De Zerbi fait de lui un atout majeur pour Marseille, qui peinait à trouver un véritable buteur.

«Quand tu rentres sur le terrain, il n’y a plus d’amis»

Le buteur de l’OM est revenu sur ses débuts sous le maillot olympien pour le média Maritima : «C’était l’Olympico, c’était un bon clin d’œil. Pendant 30 minutes, on était menés 1-0, il fallait gagner ! Quand tu rentres sur le terrain, il n’y a plus de club formateur, il n’y a plus d’amis. Le terrain, c’est le terrain.»

Des débuts prometteurs

Amine Gouiri s’est rapidement imposé comme un élément clé du système de Roberto De Zerbi. Après seulement cinq matchs sous les couleurs marseillaises, il affiche déjà trois buts et trois passes décisives. De quoi faire oublier les récentes désillusions au poste de buteur à l’OM.