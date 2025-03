Neymar - PSG : Après la trahison, son clan négocie un incroyable retour !

La rédaction

Deux ans après son départ en Arabie saoudite, Neymar rêve d’un retour en Europe. Son agent, Pini Zahavi, l’aurait proposé au FC Barcelone et au Bayern Munich. Si le Barça reste prudent, l’option d’un transfert gratuit sur un an pourrait séduire. Reste à voir si l’ancienne star du PSG trouvera un point de chute pour relancer sa carrière.

Neymar était parti au clash avec le FC Barcelone pour rejoindre le PSG en 2017. Le Brésilien avait payé intégralement sa clause libératoire, fixée à 222 M€, pour forcer son départ. Après quatre saisons en Catalogne et six années au PSG, il a pris la direction de l’Arabie saoudite.

Un retour en Europe ?

Alors que Neymar a bouclé sa belle histoire en revenant à Santos, le Brésilien ne compte pas s’éterniser au pays et souhaite retrouver l’Europe. Pini Zahavi, son agent, l’a proposé au Barça et au Bayern, selon les informations du média espagnol Sport. Si le club catalan, où Neymar a brillé entre 2013 et 2017, a d’autres priorités, il ne ferme cependant pas totalement la porte à un retour du Ney.

Les conditions de son retour

Pour retrouver un top club européen, Neymar arriverait gratuitement et pour une seule saison. Des conditions qui pourraient convaincre le Bayern Munich et le FC Barcelone de lui offrir une dernière chance sur le Vieux Continent, deux ans après son départ.