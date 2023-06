Top 14 : L’UBB en demi-finale, polémique sur l’arbitrage-vidéo…

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Au terme d’un barrage intense et équilibré, l’Union Bordeaux Bègles s’est imposé contre le LOU au Matmut Stadium (25-32). Une rencontre marquée par un problème technique sur l'assistance-vidéo qui aurait pu changer la tournure des choses. Les Bordelais joueront contre les doubles champions d’Europe rochelais en demi-finale du Top 14, samedi prochain à Anoeta.

Etouffant ! Cette deuxième demi-finale de Top 14 entre les deux outsiders du championnat a tenu toutes ses promesses. D’abord parce qu’elle a été très équilibrée, qu’elle a vu deux équipes jouer tous les coups à fond, avec plusieurs essais à la clef. Et aussi parce que le nom du vainqueur a été difficilement pronostiquable tout au long de la partie. Si les Lyonnais pensaient avoir fait le plus dur à la pause (17-8), les Bordelais ont réussi le coup parfait en fin de match grâce à deux essais de la fusée congolaise Madosh Tambwe.

« Pas grand monde croyait en nous »

« Il n’y a pas grand monde qui croyait en nous , savoure Matthieu Jalibert ému au micro de Canal+ . C’est la force de ce groupe. On est là où on ne nous attend pas. La saison n’a pas été facile. On n’a rien gagné mais on est fier de nous ». L’UBB se qualifie pour les demi-finales pour la troisième fois consécutive. Pourtant, la saison a été semée d’embûche pour eux qui ont vu leur manager général Christophe Urios être débarqué du club au milieu de l’aventure. Mais l’ambition d’une demie à Saint-Sébastien a été plus forte. Surtout pour le demi-de-mêlée Maxime Lucu, basque d’origine. « Anoeta représente énormément pour moi , reconnaît Lucu. J’allais y voir le BO quand j’étais gamin. Mes potes sont encore abonnés à la Real Sociedad ». Pas sûr que Maxime Lucu ait le temps de savourer les « pinchos » avec ses amis avant d’affronter La Rochelle. Sauf peut-être si l’UBB réussit l’exploit d’éliminer le vainqueur de la Champions Cup 2023…

Un problème technique qui change tout