6 Nations 2024 : Les Bleus ne joueront pas au Stade de France !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A cause des Jeux Olympiques, le XV de France ne recevra pas ses adversaires au Stade de France lors du Tournoi des 6 Nations 2024. Cap sur la province, à Marseille, Lyon et Lille, pour le plus grand plaisir des supporters.

Les Bleus le savent depuis l’hiver dernier, ils ne joueront pas au Stade de France durant le prochain Tournoi des 6 Nations. L’enceinte dyonésienne ne sera pas en mesure d’accueillir les matches du Tournoi 2024 de la France à domicile pour cause de travaux au sein du stade avant les Jeux Olympiques (26 juillet au 11 août) et paralympiques (28 août au 8 septembre) de Paris 2024. La Fédération Française de Rugby a donc décidé de délocaliser les affiches du XV de France dans les autres grands stades de l’Hexagone. Avec l’idée peut-être que, pour la première fois de l’histoire, un maximum de supporters puisse encore goûter aux joutes internationales, quelques mois seulement après la Coupe du monde en France.

L’Irlande à Marseille, le Crunch à Lyon

Marseille, Lyon et Lille ont été sélectionné par la FFR pour accueillir le XV de France. Premier opus à l’Orange Vélodrome de Marseille lors de la réception de l’Irlande à l’occasion de la première journée du Tournoi des 6 Nations (vendredi 02 février – 21h00). Un choc immense entre les deux derniers vainqueurs du Grand Chelem. Le deuxième match opposera la France à l’Italie à la Decathlon Arena de Lille, le dimanche 25 février à 16h. Enfin les Bleus affronteront les Anglais au Groupama Stadium de Lyon le samedi 16 mars à 21h00 pour un Crunch qui décidera peut-être du vainqueur du Tournoi.