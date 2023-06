Rugby : Une star mondiale débarque en Top 14 !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le championnat français continue d’attirer chaque année les stars du rugby du monde entier. A Pau, la saison prochaine, il n’y aura pas un, mais deux Whitelock. Luke Whitelock va être rejoint par son grand frère Sam, double champion du monde avec les All Blacks.

Si on devait nommer quatre deuxième-ligne qui ont marqué l’histoire du rugby sur les quinze dernières années, il est certain que Sam Whitelock ferait partie des tout premiers cités. Le deuxième-ligne néo-zélandais aux 143 sélections avec les All Blacks est un monument de ce sport. Avec ses 2,02 m et ses 117 kg, sa férocité en défense et son habileté en touche, il a fait souffrir de nombreux adversaires. Et il fait encore partie de la sélection pour le prochain Mondial. Double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande (2011 et 2015), il a aussi remporté trois Super Rugby avec les Crusaders. Désormais, à 34 ans, Sam Whitelock va connaître pour la première fois une expérience européenne. Et sans surprise, il a choisi le Top 14, et le club de Pau, pour deux saisons, afin de retrouver son frère cadet Luke, à l'issue de la Coupe du monde.

Gros coup pour la Section Paloise

« J'ai hâte de découvrir le rugby en France et de faire face à ce challenge , annonce Sam Whitelock dans le communiqué de la Section Paloise. C'est génial de pouvoir jouer avec mon frère dans la même équipe et non pas l'un contre l'autre. Nous sommes impatients avec ma famille de découvrir la culture française et d'apprendre la langue ». Un gros coup aussi pour la Section Paloise qui vient tout juste d’assurer sa place en Top 14 lors de la journée de championnat.

