Rugby : C’est officiel, Cheslin Kolbe signe un contrat en or digne d’une star du foot !

Après 6 saisons en France, à Toulouse et à Toulon, le virevoltant ailier sud-africain Cheslin Kolbe s’est engagé avec le club de Tokyo Suntory Sungoliath. Il rejoindra le Japon à l'issue de la Coupe du monde avec, à la clé, un contrat XXL.

Le 28 mai dernier, sans que le public de Mayol ne s’en doute, Cheslin Kolbe a joué son dernier match avec le RC Toulon. Et finalement son dernier match en Top 14. Il venait de prendre sa décision. Refusant la baisse de salaire que lui proposer le club pour la suite, les deux parties ont finalement conclu poliment, d’un commun accord, de libérer le joueur de son contrat. « J’aurais aimé rester à Toulon mais les contraintes financières des clubs et les blessures ont rendu les choses difficiles », avait avoué Cheslin Kolbe. Depuis, la rumeur d’un départ au Japon n’a fait que grandir. C’est désormais officiel. L’ailier Springboks de 29 ans, champion du monde en 2019, rejoindra le club de Tokyo Suntory Sungoliath, dans la Japan Rugby League One, après la Coupe du monde de rugby.

Un contrat en or !

« Cela va être un nouveau chapitre et un nouveau défi dans ma carrière , explique Cheslin Kolbe dans un communiqué. Et je voudrais remercier tout le monde qui a rendu le transfert possible. Suntory est une équipe avec une histoire impressionnante, et j'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs avec l'équipe au cours des saisons à venir. Aux fans, j'espère produire des performances que vous pourrez tous apprécier. À bientôt ! » Faute de pouvoir payer le salaire réclamé par Kolbe, Toulon laisse filer sa star. Mais le RCT ne pouvait clairement pas rivaliser puisqu’il est question d’un contrat monstrueux pour le Sud-Africain. Un salaire d’un million d’euros par saison est évoqué !

Au total, Cheslin Kolbe aura passé 6 ans en France, depuis son arrivée à Toulouse en 2017. Il aura marqué 41 essais (31 avec Toulouse, 10 avec Toulon) et fait tourner les têtes de toutes les défenses d’Europe. Il part aussi avec un palmarès prestigieux qui contient deux Boucliers de Brennus (Toulouse 2019 et 2021), une Champions Cup (Toulouse 2021) et une Challenge Cup (Toulon 2023).