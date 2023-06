XV de France : Quels entraîneurs après la Coupe du monde ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La Coupe du monde 2023 en France n’a pas encore commencé que déjà les négociations ont débuté pour construire le staff des Bleus après le Mondial. Sans savoir encore qui sera le président de la Fédération, le sélectionneur Fabien Galthié devrait rester en poste. Mais avec quels adjoints ?

Dans 5 mois, la Coupe du monde 2023 en France sera terminée. Et quel qu’en soit l’issue, le staff des Bleus va évoluer. Autour de Raphaël Ibanez et Fabien Galthié, qui devraient rester en place, une nouvelle équipe de techniciens va être constituée. A ce jour certains noms ont déjà été annoncé. Les autres seront peut-être choisis un peu plus tard, lorsque la Fédération Française de Rugby aura clarifié quel est le nouveau patron du rugby français.

Exit Ghezal, Giroud et Labit

Parmi les mouvements sûrs, et annoncés depuis longtemps : les départs de Laurent Labit (entraîneur des arrières) et Karim Ghezal (entraîneur de la touche). Les deux hommes seront les futurs managers du Stade Français qui se sépare de Gonzalo Quesada. Autre départ, celui du préparateur physique Thibault Giroud, qui a signé un contrat avec l’UBB. Tous les autres techniciens, dont William Servat (avants) et Shaun Edwards (défense) ont prolongé leur contrat et sont donc conservés dans l’équipe d’entraîneurs.

Semperé a déjà signé