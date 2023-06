Rugby : Haouas est-il une grosse perte pour le XV de France ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Condamné par la justice pour des violences conjugales, Mohamed Haouas voit sa carrière prendre un gros coup d’arrêt. Que ce soit avec Clermont, qui souhaite annuler son transfert, ou avec le XV de France, le pilier droit a peu de chance de retrouver les terrains. A quelques semaines de la Coupe du Monde qui aura lieu en France, est-ce vraiment une grosse perte pour les Tricolores ?

Les images font froid dans le dos. Diffusées par plusieurs médias français, elles montrent Mohamed Haouas dans un parking portant des coups sur sa campagne. Une violence abjecte qui justifie la condamnation judiciaire dans l’international français a fait l’objet la semaine dernière. Condamné à un an de prison ferme, le pilier tricolore devrait voir sa peine aménagée avec le port d’un bracelet électronique. Côté sportif, sa carrière prend logiquement un gros coup d’arrêt. Le Clermont Rugby Auvergne a déjà communiqué sur le fait de faire annuler sa signature prévue cet été. Et la Fédération Française de Rugby l’a également écarté suite à sa condamnation.

Pilier droit, un poste rare

A quelques semaines de la Coupe du Monde de Rugby, qui aura lieu en France, la « perte » de Mohamed Haouas est-elle un gros coup dur pour les Bleus de Fabien Galthié ? Si personne n’est irremplaçable, Mohamed Haouas évolue à un poste « rare », celui de pilier droit. Un poste où les Bleus peuvent s’appuyer sur des garçons comme Uini Atonio, Dorian Aldegheri, Sipili Falatea, Demba Bamba, Wilfrid Hounkpatin ou encore Thomas Laclayat. Jusqu’à présent, Mohamed Haouas était le choix n°2 ou n°3 de Fabien Galthié. Installé dans la hiérarchie tricolore, le Montpelliérain de 29 ans avait sa place dans le groupe France et filait tout droit vers une présence au prochain Mondial.

Qui pour prendre sa place ?

Se priver d’un élément avec de l’expérience à un poste clé n’est jamais une bonne chose, notamment dans une compétition telle que la Coupe du Monde. Mais le XV de France a de la ressource. Et dans le vivier de talents qu’est le Top 14, Fabien Galthié n’aura aucun mal à piocher pour remplacer Mohamed Haouas. La préparation pour la Coupe du Monde qui démarre très prochainement, et la série de matchs prévue en août, va permettre à plusieurs profils d’émerger et de récupérer sans aucun mal la place de Mohamed Haouas. Derrière Uini Atonio, Demba Bamba a un vrai coup à jouer. Longtemps blessé en 2022, il revient fort avec le LOU. Même chose pour Silipi Falatea, qui a montré de belles choses durant le tournoi et l’absence d’Atonio. Invité surprise du dernier 6 Nations, Thomas Laclayat, unique joueur de ProD2 à garnir le groupe France, peut profiter de l’occasion pour marquer des points. A 25 ans, il s’apprête à découvrir le Top 14 la saison prochaine. Couvé par Galthié, la pépite d’Oyonnax (12 essais cette saison) pourrait être une très jolie révélation.