Scandale pour ce joueur du XV de France, Boudjellal prédit déjà le pire

Jugé pour des faits de violences conjugales, Mohamed Haouas a donc été condamné à un an de prison ferme. Une affaire qui fait énormément parler dans le monde du rugby. Ça a été le cas de Mourad Boudjellal. L'ancien président du RCT s'est notamment penché sur l'avenir de Mohamed Haouas, qui venait d'ailleurs de s'engager avec le club de Clermont.

Joueur du XV de France et évoluant précédemment à Montpellier, Mohamed Haouas se retrouve au centre de la tourmente. En effet, il a été condamné à un an de prison ferme pour des faits de violences conjugales. Les images ont d'ailleurs été diffusées où on peut le voir mettre une balayette à sa compagne, avant de la frapper au sol et la relever brutalement. Et cela a des conséquences également sur le sportif. Alors que Mohamed Haouas devait rejoindre Clermont, suite à cette affaire, l'ASM avait déclaré dans un communiqué ne pas vouloir s'attacher les services du joueur du XV de France.

« Il ne pourra plus jouer dans un stade du Top 14 »

Quid alors de l'avenir de Mohamed Haouas ? Dans sa chronique Mourad de Toulon sur Eurosport , Mourad Boudjellal a expliqué que cela allait être très compliqué pour le joueur de 29 ans : « Le dossier Mohamed Haouas continue. Clermont est un peu embêté, ils ont un contrat de 3 ans, ils risque de devoir l'honorer. Ça serait un scandale absolu parce que Clermont ne peut pas recruter Mohamed Haouas, Mohamed Haouas ne peut pas jouer avec le maillot de Clermont parce que sinon ils vont perdre l'intégralité de leurs partenaires ou une grande partie. Il faut que Mohamed Haouas comprenne qu'aujourd'hui il ne pourra plus jouer dans un stade du Top 14 et peut-être sûrement au-delà sans se faire siffler toute la partie ».

« Peut-être une année de chômage »