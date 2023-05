Scandale pour le XV de France, le gouvernement Macron interpelle Galthié

La rédaction

L’affaire Haouas fait énormément de bruit, alors même que le compte a rebours pour la Coupe du monde 2023 a été lancé ce mercredi. Présente lors d’une cérémonie organisée à 100 jours du match d’ouverture, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’est une nouvelle exprimée sur la condamnation du pilier du MHR et du XV de France, dont la carrière semble grandement compromise.

C’est un dossier qui secoue le rugby français depuis quelques jours. Déjà inquiété par des problèmes de justice, Mohamed Haouas a été condamné ce mardi à un an de prison ferme pour des faits récents de violence conjugales. Cela impacte directement sa carrière, puisque l’ASM Clermont Auvergne a annoncé ne plus vouloir respecter le contrat signé avec le pilier droit de 29 ans et le XV de France a publié un communiqué pour le déclarer non sélectionnable pour la Coupe du monde 2023.

Rugby : Le compte à rebours est lancé pour la Coupe du monde ! https://t.co/VtZbmMGk5o pic.twitter.com/7ZIWEsokyJ — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

« Dans ces circonstances, c'est impossible qu'il porte le drapeau »

Forcément, cette affaire a largement dépassé les frontières du rugby français et ce mercredi, la ministre des Sports s’est exprimé au sujet de la situation de Mohamed Haouas. « Dans ces circonstances, c'est impossible qu'il porte le drapeau » a annoncé Amélie Oudéa-Castéra au micro de France 2 , saluant « la fermeté » et « les bons mots » de la FFR, qui a donc décidé d’écarter le joueur du MHR.

« Il reviendra à Fabien Galthié le sélectionneur de s'exprimer définitivement sur ce sujet-là »