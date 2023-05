Coupe du monde 2023 : Galthié prépare un retour surprise

Axel Cornic

Les stars du Top 14 s’apprêtent à disputer la dernière journée de la phase régulière du Top 14, avant de se tourner vers les phases finales pour les plus chanceux. Mais à Marcoussis on pense surtout à la Coupe du monde qui approche à grand pas, avec Fabien Galthié qui semble avoir déjà un groupe en tête... même si on n’est pas l’abri d’une surprise.

C’est le sprint final. Dans seulement quelques semaines on connaitra les noms des 42 élus qui prépareront la Coupe du monde 2023, puisque Fabien Galthié annoncera son groupe le 21 juin prochain. A moins d’une catastrophe on connait le visage du quinze titulaires, mais certaines surprises pourraient bien s’immiscer dans les plans de l’équipe de France.

Galthié a tremblé, le XV de France peut respirer https://t.co/2iDUfv9J2S pic.twitter.com/mlyBwFCxHs — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Fabien Galthié n’a jamais oublié Arthur Vincent

C’est le cas d’Arthur Vincent, qui semblait être l’un des cadres sur lesquels Fabien Galthié souhaitait s’appuyer lors de son arrivée en 2019, mais qui depuis a enchainé les graves blessures au genou gauche. Après une saison dernière quasiment blanche, où il était quand même revenu à temps pour décrocher le Bouclier de Brennus avec le MHR, il une nouvelle fois rechuté en septembre 2022 avec une lésion partielle du ligament croisé du genou gauche... le même auquel il s’était blessé un an auparavant.

Nicolas Jeanjean suit de près sa rééducation