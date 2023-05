C’est très chaud pour le XV de France, la Coupe du monde est déjà lancée

Axel Cornic

A quelques mois de la Coupe du Monde en France, une nouvelle rivalité féroce semble être née entre les deux plus fortes nations de la planète ovale. Que ce soit en Champions Cup avec le Stade Toulousain et La Rochelle, ou encore avec le XV de France, l’Irlandais semble en effet s’être imposé comme l’ennemi numéro et la prochaine rencontre pourrait s’annoncer explosive.

Depuis la nuit des temps, l’ennemi naturel du rugby français se trouve de l’autre côté de La Manche. France et Angleterre, une guerre de 100 ans qui se déroule sur le rectangle vert et qui a souvent animé le folklore de ce sport. Mais les ennemis jurés semblent s’être calmés depuis quelques années, notamment à cause des problèmes sportifs rencontrés par le XV de la Rose.

Galthié a tremblé, le XV de France peut respirer https://t.co/2iDUfv9J2S pic.twitter.com/mlyBwFCxHs — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

L’Irlande, la nouvelle Angleterre ?

Mais un nouvel ennemi redoutable s’est présenté pour le XV de France de Fabien Galthié. Depuis 2019 et l’arrivée du nouveau sélectionneur, les Bleus se livrent en effet un duel sans merci avec l’Irlande. Il faut dire que les deux trustent actuellement les premières places du classement World Rugby et dominent de la tête et des épaules le circuit mondial. Les deux derniers Tournois des 6 Nations en sont l’exemple parfait, avec un Grand Chelem partout et possible quart de finale qui peut attendre les deux équipes à la Coupe du monde 2023.

Une finale de Champions Cup explosive

Mais cette rivalité se fait encore plus forte en club, demandez au Stade Rochelais. Pour la deuxième année consécutive, les Rochelais ont corrigé l’inarrêtable Leinster, qui a pourtant marché sur tout le monde et notamment sur un Stade Toulousain sans solutions. Sur le terrain l’affrontement a été titanesque avec une des meilleures finales de l’histoire des compétitions européennes, mais dans les couloirs de l’Aviva Stadium on semble également s’être accrochés.

Alldritt et O’Gara ont allumé le feu à l’Aviva Stadium

Tout a commencé par le toss entre les deux capitaines justes avant la finale, avec Grégory Alldritt qui a annoncé la couleur d’entrée. « Dès le toss, déjà, on ne nous a pas respectés. Il ne m’a pas regardé dans les yeux quand il m’a serré la main » a expliqué le capitaine rochelais à propos de son homologue du Leinster, James Ryan. Deuxième acte lors de la mi-temps, lorsque le blessé Jonathan Sexton s’est accroché avec un certain Ronan O’Gara, son ancien coéquipier et le plus Rochelais des Irlandais. Selon The Irish Independent le ton est monté et le golgoth Will Skelton a été obligé de les séparer.

« On dit souvent que ce sont les Français qui sont arrogants, pas fair-play et que les Britanniques sont super »