Un joueur d’Urios abandonne le XV de France

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby approche à grands pas. En septembre, les meilleures sélections du globe se livreront bataille en France pour soulever le précieux sésame. Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, dispose d'un vivier assez exceptionnel qui fait bien évidement des déçus, à l'image d'Anthony Belleau. Le joueur de l'ASM a tiré un trait sur la Coupe du monde.

Le compte à rebours est lancé. Le 8 septembre, le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby sera donné au Stade de France. Le XV de France de Fabien Galthié compte parmi les favoris malgré le revers face à l'Irlande lors du dernier VI Nations. Les Bleus possèdent l'un des meilleurs effectifs de la planète. Comme dans le football, la France dispose d'un vivier de joueurs assez impressionnant. Les places sont chères donc dans cette sélection de Fabien Galthié et Anthony Belleau ne se fait pas d'illusions. Le Clermontois de 27 ans, appelé à 12 reprises avec les Bleus , ne pense pas être appelé pour défendre les couleurs du XV de France en septembre.

«Je ne me voile pas la face»

Sous les ordres de Christophe Urios à Clermont, Anthony Belleau ne croit plus en ses chances d'être retenu par Fabien Galthié. « Je ne suis pas en fin de carrière et si on m’appelle, j’y vais en courant, mais il serait présomptueux de dire que j’y pense. Je dois déjà retrouver de la performance et des résultats en club. Ce qui est certain, c’est que je suis content et fier d’avoir connu l’équipe de France, mais je ne me voile pas la face », a-t-il confié la semaine passée dans un entretien accordé au Midi Olympique . Son physique l'a éloigné du XV de France.

«Je ne suis pas dans les petits papiers»