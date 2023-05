XV de France : Incroyable, un joueur de Galthié récidive

Arnaud De Kanel

Les ennuis judiciaires continuent pour Mohamed Haouas. Très loin d'être irréprochable sur le terrain, le pilier du XV de France n'est pas en reste en dehors du rectangle vert. Le joueur du MHR est de nouveau dans le viseur de la justice, lui qui a déjà été condamné dans le passé.

Alors qu'il avait disparu des radars de Fabien Galthié après son carton rouge reçu face à l'Ecosse en 2020, Mohamed Haouas avait été appelé par le sélectionneur du XV de France pour pallier à la suspension de Uini Atonio et disputer le choc face au XV du Chardon. Mais une nouvelle fois, il s'était fait remarquer, mais pas pour les bonnes choses. Le pilier du MHR avait assené un coup de tête au demi de mêlée écossais Ben White et avait logiquement été exclu. Ses chances de disputer la Coupe du monde étaient réduites mais elles existaient encore. Sauf que Mohamed Haouas se retrouve de nouveau au cœur d'une affaire.

Haouas accusé de violences conjugales

Ce samedi matin, L'Equipe et Midi-Libre nous apprennent que Mohamed Haouas aurait été interpellé par des CRS à Montpellier vendredi. Le pilier du XV de France est accusé de violences conjugales. Il aurait été placé en garde à vue dans le commissariat de la ville héraultaise. Le pilier du MHR est coutumier du fait, ce n'est pas la première fois qu'il a affaire aux autorités.

Haouas et la justice, ça continue...

Mohamed Haouas est dans tous les mauvais coups. L'année passé, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 15 000€ d'amende pour son implication dans des cambriolages de bureaux de tabac à Montpellier en 2014. Le 12 mai dernier, le pilier était repassé devant le tribunal afin d'y être jugé pour des faits de violences volontaires lors d'une bagarre en 2014. Le procureur a requis 24 mois de prison avec sursis, avec 36 mois probatoire contre Haouas et la décision finale sera rendue le 30 juin. « Je m'excuse, je regrette, je me suis emporté, j'avais bu, j'étais même bourré, je me suis battu mais pas pour rien. J'ai grandi dans un quartier, j'ai fait des bêtises, mais c'est fini. Je suis tranquille et je suis maintenant concentré sur le sport. On me reproche des trucs qui datent de dix ans. Mais depuis, je n'ai plus jamais eu de problème avec la justice. J'ai passé un cap », avait-il expliqué. La preuve en est...

🏉 Mohamed Haouas devient tristement le 1er international 🇨🇵 à prendre 2 cartons 🟥 et en plus contre la même équipe l'Écosse.Le pire : faire l'étonné que ce soit pour lui... Pitoyable 🫣Mauvais choix de Galthié ...#Rugby #XVdeFrance #FRAECO #FRAvSCOpic.twitter.com/vzGDjVo7xF — catourneovale (@catourneovale) February 26, 2023

Quid de son avenir avec le XV de France ?