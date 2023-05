Un joueur du XV de France condamné à de la prison, la FFR sort du silence

Thibault Morlain

Pilier de Montpellier et du XV de France, Mohamed Haouas connait désormais le verdict de la justice française. En effet, ce mardi, il a été condamné à un an de prison ferme pour des faits de violences conjugales. Et cela ne sera pas sans conséquence. Alors que Clermont, futur club de Haouas a déjà réagi, le XV de France en a également fait de même.

Ayant déjà eu affaire à la justice ces derniers mois, Mohamed Haouas a connu de nouveaux problèmes plus récemment. Et cette fois, c’est beaucoup plus grave. En effet, le joueur de Montpellier s’est retrouvé devant les tribunaux pour des faits de violences conjugales. La sanction a alors été immédiate, ce mardi, Haouas a été condamné à un an de prison ferme. De quoi mettre un terme à sa carrière en club et en sélection ?

« Il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club »

Alors que Mohamed Haouas devait rejoindre Clermont la saison prochaine, l’ASM a décidé de prendre les choses en main suite à ce verdict. Dans un communiqué, il a alors annoncé : « Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la Ministre Déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle. Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club ».

« Être membre de l'équipe de France implique un respect irréprochable des valeurs de respect et d’intégrité »