Un joueur du XV de France disjoncte, le gouvernement Macron sort du silence

Arnaud De Kanel

C'est une nouvelle dont se serait certainement bien passé Fabien Galthié à quelques mois de la Coupe du monde. Depuis vendredi, Mohamed Haouas est en garde à vue. Le pilier du MHR est accusé de violences conjugales. L'affaire fait grand bruit et elle a poussé Amélie Oudéa-Castéra à réagir.

Mohamed Haouas se retrouve encore plongé dans une sale histoire. Ce n'est pas la première fois que le pilier du XV de France (16 sélections) a affaire avec la justice. Après des histoires de cambriolage et de violences publiques, le joueur du MHR fait l'objet d'accusations de violences conjugales sur la voie publique. Haouas est en garde à vue et à un peu plus de 3 mois du début de la Coupe du monde en France, cela fait tâche. La ministre des Sports s'est empressée de prendre la parole.

«S'ils sont établis, les faits de violence conjugale reprochés à Mohamed Haouas sont inacceptables»

Sur son compte Twitter , Amélie Oudéa-Castéra s'est montrée catégorique. « S'ils sont établis, les faits de violence conjugale reprochés à Mohamed Haouas sont inacceptables. La justice va maintenant faire rapidement toute la lumière sur la situation pour qu’en soient tirées toutes les conséquences qui s’imposeraient, tant sur le plan pénal que sportif », peut-on lire dans son tweet. Mohamed Haouas sera fixé assez rapidement.

Haouas jugé mardi