XV de France : Nouvelle mission inédite pour Antoine Dupont !

Fraîchement sacré avec le Stade Toulousain en Top 14, Antoine Dupont prépare tranquillement la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en France. Et à cette occasion, le capitaine des Bleus a d’ailleurs décidé de prêter sa voix à la SNCF et vient d’enregistrer diverses annonces qui seront diffusées pendant la compétition.

Il y a une dizaine de jours, Antoine Dupont et le Stade Toulousain ont fait sensation en remportant la finale du Top 14 devant La Rochelle au Stade de France, au terme d’un scénario crispant. Une nouvelle ligne sur le palmarès du demi de mêlée et capitaine du XV de France, qui va donc pouvoir aborder encore plus sereinement la Coupe du Monde avec les Bleus à l’automne prochain. D’ailleurs, à cette occasion, vous allez avoir l’occasion de découvrir Dupont sous un autre angle, totalement inédit…

Incroyable, Antoine Dupont pourrait lâcher le XV de France https://t.co/wd5HFD45lB pic.twitter.com/1RPLrIley7 — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Dupont prêt sa voix à la SNCF

En effet, Antoine Dupont se retrouve au cœur d’un partenariat avec la SNCF, et le capitaine du XV de France remplacera donc la célèbre Simone Hérault, légendaire voix des trajets en train, juste le temps de la Coupe du monde, du 8 septembre au 28 octobre prochain. Le demi de mêlée s’est rendu au centre opérationnel d’exploitation de la SNCF en gare de Paris-Montparnasse vendredi afin d’enregistrer différents messages d’annonce qui seront diffusés durant cette période.

« Une composante de mes meilleurs souvenirs »