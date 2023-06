Rugby : Un nouveau gros coup dur pour La Rochelle !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le tirage au sort des poules de la Champions Cup pour l’édition 2023-2024 a été effectué ce mercredi. La Rochelle n’a pas été gâtée par le hasard. Les doubles tenants du titre seront dans le dur dès les premiers matchs face à Sale, les Stormers et le Leinster.

Il ne pouvait pas y avoir pire tirage pour le Stade Rochelais. Le statut de double champion n’a pas épargné les Maritimes de tomber dans la poule la plus délicate de cette future édition de la Champions Cup. Dans la poule 4, les hommes de Ronan O’Gara devront batailler avec les Irlandais du Leinster, les Anglais de Leicester et de Sale, et la franchise sud-africaine des Stormers. Rien que ça ! Et même si La Rochelle paraît la plus grosse équipe du groupe, leurs adversaires sont parmi les meilleures équipes de leur championnat. Le Leinster fait également figure d’épouvantail mais La Rochelle n’a jamais perdu contre les Irlandais. Sale vient d’être sacré champion d’Angleterre et les Stormers du Cap ont seulement été battus en finale de l’URC. Difficile de dire qui sortira de cette poule dans laquelle figure aussi le Stade Français. Et dans quel ordre…

Toulouse mieux loti

Le tirage a été plus clément pour les autres clubs français. Dans la poule 2, le Stade Toulousain se retrouve en compagnie du Racing 92 (les clubs français ne joueront pas l’un contre l’autre), des Gallois de Cardiff, des Nord-Irlandais de l'Ulster, et des Anglais des Harlequins et de Bath. Une poule qui paraît bien plus abordable pour les récents champion de France qui rêvent d’obtenir une sixième étoile dans cette compétition. Groupe ouvert pour l’UBB et Lyon dans la poule 1, même s’il faudra batailler avec les Saracens de Londres et les Bulls de Pretoria. Enfin, dans la poule 3, Toulon et Bayonne sont tombés dans le groupe du Munster. Les quatre premiers de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale de l'épreuve. Le cinquième sera reversé en Challenge Cup.

Le tirage au sort de la Champions Cup

Poule 1 : Saracens, UBB, Bulls Pretoria, Bristol, Connacht, Lyon.

Poule 2 : Toulouse, Cardiff, Bath, Racing 92, Harlequins, Ulster.

Poule 3 : Munster, Bayonne, Glasgow, Exeter, Toulon, Northampton.

Poule 4 : La Rochelle, Stade Français, Leicester, Stormers, Leinster, Sale.

Le tirage au sort de la Challenge Cup

Poule 1 : Dragons, Pau, Zebre, Oyonnax, Sharks, invité 1.

Poule 2 : Ospreys, Perpignan, Newcastle, Lions, Montpellier, Benetton Trévise.

Poule 3 : Édimbourg, Castres, Clermont, Gloucester, Scarlets, invité 2.