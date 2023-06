Top 14 : Ronan O’Gara fracasse le Stade Toulousain !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ronan O’Gara a la défaite amère. A l’issue de la finale du Top 14 remportée par le Stade Toulousain dans les derniers instants, le coach rochelais a dévoilé tout le fond de sa pensée et a envoyé un joli tacle en destination des Toulousains.

Sûrement qu’à chaud, les mots ne sont pas toujours contrôlés, ni lucides. Mais on ne va pas reprocher à Ronan O’Gara sa franchise, ni son caractère. Le technicien irlandais est comme il est, et il dit ce qu’il pense. Peut-être même a-t-il un peu raison. Mais le timing des propos et la manque de tact obligent les observateurs à penser qu’il aurait dû tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler. Dans le rugby, plus qu’ailleurs, les défaites se digèrent avec honneur.

« Le grand Stade Toulousain va expliquer le rugby à tout le monde… »

A l’issue de la finale que les Rochelais ont dominée mais finalement perdue face à Toulouse (29-26), Ronan O'Gara, n'a pas pu s'empêcher d'adresser un petit tacle aux vainqueurs : « C’est très difficile pour nous et, comment dire… Maintenant on va avoir le grand Stade Toulousain qui va expliquer le rugby à tout le monde, qu’on n’est pas capable de gagner une finale. C’est l’histoire, et il faut l’accepter. Or, si on regarde le match, je ne pense pas que ce soit la vérité ». Quelques braises de plus sur les cendres d’une rivalité grandissante entre les deux plus belles équipes françaises.

Hommage à Ntamack

Le Stade Rochelais et le Stade Toulousain n’en sont pas à leur premier bras de fer, ni leur dernier. Un peu plus tôt, le manager des doubles champions d’Europe avait tout de même salué l’exploit de Romain Ntamack. « Un match, c'est 80 minutes , a expliqué Ronan O’Gara. J'ai appris contre Toulouse qu'un match n'est jamais fini. Malheureusement. On prend une mauvaise décision à la fin... mais bravo à Romain Ntamack, quel athlète ! Quel joueur ! C'est un essai exceptionnel. Après un essai comme ça, tu mérites de gagner. Mais je pense qu'on n'était pas proche de notre vrai niveau. On concède trois pénalités qui nous coûtent le match... »

