Top 14 : Le Stade toulousain marque l'histoire, Macron dérape

Jean de Teyssière

Samedi soir avait lieu la finale du Top 14 entre le Stade toulousain et La Rochelle. Après un exploit monumental de Romain Ntamack à deux minutes de la fin, auteur d'un essai offrant le titre au Stade toulousain, le vingt-deuxième de leur histoire, les joueurs ont fêté comme il se doit cette victoire. Avec un invité particulier qui s'est prêté au jeu du cul sec de bière : Emmanuel Macron.

Au Stade de France, la finale entre le Stade toulousain et La Rochelle a tenu toutes ses promesses. Au terme d'un match haletant, les Toulousains ont remporté leur 22ème Bouclier de Brennus et ont, comme c'est de coutume au rugby, fêté cette victoire dans les vestiaires, avant la parade ce dimanche dans les rues toulousaines. Romain Ntamack a marqué un essai magnifique à la 78ème minute de jeu alors que son équipe était menée 26-22. Et la Corona , fameuse marque de bières, a été descendue dans les vestiaires d'une traite par beaucoup de joueurs...et par le président de la République.

La crainte des casseroles et des sifflets

La soirée d'Emmanuel Macron commençait avec l'inquiétude pour lui de savoir s'il serait copieusement sifflé par les 80.000 personnes du Stade de France au moment des différents protocoles. Finalement, le président est descendu sur la pelouse pour saluer les 30 acteurs du soir sans être diffusé sur les écrans géants du stade, et les sifflets ne sont pas descendus des tribunes.

Finale Top 14 : Ça va être historique pour Dupont et Ntamack https://t.co/NeE75TR3zA pic.twitter.com/NEBprS0iOz — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Macron boit une bière cul sec dans le vestiaire toulousain