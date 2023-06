Rugby : Coup de théâtre en Top 14, les joueurs obtiennent la tête de leur entraîneur !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Déjà annoncé sur la sellette depuis la fronde des joueurs, Xavier Garbajosa ne sera plus le manager du LOU la saison prochaine. Le club a officialisé son départ ce lundi après seulement un an au club. Aucun remplaçant n’est annoncé.

Yann Roubert, le président du LOU, a finalement tranché. Et il a choisi de se séparer de son manager qu’il avait fait venir il y a un an. « Le LOU Rugby a pris la décision de décharger Xavier Garbajosa du management du staff de son équipe première , explique le communiqué officiel du club. Cette décision doit permettre de garantir au groupe sportif la sérénité nécessaire afin de favoriser les performances futures et de poursuivre la progression du club selon ses ambitions ». Rappelons que l’ambiance au sein du vestiaire était tendue en fin de saison, notamment depuis qu’une délégation de joueurs cadres a demandé à être reçue par le président pour se plaindre du management de Xavier Garbajosa. La défaite en barrage à domicile contre l’UBB a donc ajouté l’ultime goutte d’eau dans un contexte bien délicat.

Pas de remplaçant

Xavier Garbajosa n’aura duré qu’une saison aux commandes du LOU. Et malgré des résultats sportifs plutôt bons, avec une troisième place au classement et une qualification pour les barrages, l’ancien toulousain est débarqué de l’aventure lyonnaise deux ans avant la fin de son contrat. Ce qui représentera une jolie indemnité de licenciement que le LOU devra honorer. C’est peut-être une des raisons qui oblige les dirigeants lyonnais à prendre le temps avant de recruter un remplaçant à Garbajosa. « Le staff actuel sera en charge de la préparation de la saison prochaine , précise le LOU dans son communiqué. Les candidatures pour un poste de directeur sportif seront étudiées mais aucun recrutement ne sera conduit dans la précipitation étant donné la somme de compétences déjà présentes au club ».

Qui est le chef ?

Actuellement, Didier Bès, Julien Puricelli et Coenie Basson sont présents dans le staff. Ils seront rejoints par Alan-Basson Zondagh qui va combler le départ de Kendryck Lynn prévu de longue date. Ce sont eux qui auront la responsabilité de l’équipe à la reprise. Reste à savoir si Yann Roubert va se risquer à recruter un chef d’escadrille. Car il faudra bien qu’il y ait un chef entre tous. Et si possible un gars d’expérience, qui arrive à rassembler autour de lui, et se fait respecter par les joueurs. Gonzalo Quesada, débarqué par le Stade Français, a bel et bien été sondé par les dirigeants lyonnais. Mais le technicien argentin préfèrerait se poser pour l’instant. Ce qui pourrait être aussi l’idée de Xavier Garbajosa qui, après Montpellier, vient de vivre une nouvelle saison éprouvante.